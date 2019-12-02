حنان ترك تعود في فيلم "النداهة"

من المقرر أن تعود النجمة المصرية حنان ترك، للساحة الفنية مرة أخرى، من خلال فيلم "النداهة"، الذي يعد الفيلم الأول من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي.

ويعتمد الفيلم على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الإثارة والاستمتاع والترقب، بحسب صحيفة "الوفد" المصرية.

وأشارت الصحيفة المصرية، إلى أن النجمة المصرية، انتهت من تسجيل الفيلم، مشيرة إلى أنها تنتظر ترك الانتهاء من مرحلة المونتاج، الذي يمر بها الفيلم حاليا. وقالت إنه من المقرر عرضه بجميع دور العرض، عقب الانتهاء من مرحلة المونتاج.

وتشارك حنان ترك في فيلم النداهة بدور البطولة مع هاني عادل، وعمرو القاضي، وآية حمزة، وعايدة فهمي، ومحمد كامل، وأحمد خليل الشرقاوي، ولبنى ونس. والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي، وتدور أحداثه حول طبيب شاب يدعى هارون يعاني من صدمة عاطفية.