شمبانزي يبهر الجميع بما فعله... فيديو

أبهر قرد شمبانزي الجميع، في فيديو التقط له داخل حديقة حيوان شونكينغ في الصين.

ورصدت كاميرات مراقبة الشمبانزي، وهو يغسل الملابس مثل الإنسان تماما.

وترك حارس الشمبانزي قميصا أبيض وفرشاة وقطعة صابون، بجانب بركة مياه صغيرة وصخور، كي يختبر القرد والذي يدعى "يوهوي".

Apply soap onto a shirt, rinse it in clean water, and twist to dry. A Chimpanzee was seen washing clothes like human being at a zoo in China's Chongqing pic.twitter.com/BZbIzMD228 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 29, 2019

وفرك الشمبانزي الصابون بالقميص مرارا، وبعد الحصول على رغوة كافية، نقعه في الماء قبل أن يتركه على الصخور ليجف.

يذكر أن العديد من الدراسات أثبتت أن ذكاء الشمبانزي يقارب ذكاء طفل يبلغ من العمر 3 أعوام.