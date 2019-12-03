تفاصيل مثيرة في رحلة نمر من أجل التزاوج

قطع نمر مسافة تزيد على 1300 كيلومتر، اجتاز خلالها 6 مقاطعات وولايتين في الهند، فقط من أجل التزاوج وإيجاد منطقته الخاصة.

وقال مسؤول في مجال الغابات في ولاية ماهاراشترا إن النمر "سي 1" قطع هذه المسافة خلال 150 يوما، وأنه غادر مسقط رأسه في محمية تايبيشوار في يونيو/حزيران 2019، بعد أن كان قد انفصل عن شقيقيه سي 2 وسي 3، في وقت سابق من العام الجاري.

Tiger completes 'longest walk ever' across India https://t.co/clPmZYArb3 — Sky News (@SkyNews) December 2, 2019

النمر سي 1، يبلغ من العمر عامان ونصف العام، وهو يخضع للمراقبة والدراسة بواسطة طوق مراقبة، حيث يتم تعقبه بواسطة نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي إس".

وخلال مسيرته الطويلة مر النمر بمئات القرى والحقول الزراعية والمناطق المأهولة، دون أي احتكاك مع السكان، حسبما نشرت قناة "سكاي نيوز".

وخلال رحلته قام النمر بصيد عدد من رؤوس الأبقار من أجل الحصول على طعام.