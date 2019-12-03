30 ألف دولار للفائز ببطولات القهوة العربية في الإمارات

تنطلق بطولات القهوة العربية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي بين 9 و11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة مئات الفرق من جميع أنحاء العالم العربي.

وحسب بيان الدائرة، وصل عدد طلبات المشاركة إلى 380 طلباً من دول الخليج ومن خارجها، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة على قائمة الطلبات بنسبة تفوق 40%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 27%، في حين مثلت النسبة المتبقية الطلبات الواردة من دول أخرى في المنطقة ضمت بلاد الشام وأفريقيا وآسيا، وقد مثّلت الطلبات المقدمة من النساء ثلث مجموع الطلبات.

​وقالت نورة عبد العزيز الخميس، رئيسة البحوث والتحليل في إدارة التخطيط والتطوير الثقافي في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: "تعد القهوة جزءاً أساسياً من ثقافتنا العربية، وهي رمز لتقاليد الضيافة والكرم في منطقتنا".

وتتضمن بطولات القهوة العربية الافتتاحية، التي تجري خلال "معرض سيال الشرق الأوسط 2019"، الحدث السنوي الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، خمس فئات تقوم على اختبار مهارات المتسابقين وخبراتهم في مجال تحميص وتحضير القهوة العربية، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مالية بقيمة 125 ألف درهم"30 ألف دولار"، والفائز بالمركز الثاني 40 ألف درهم "10 آلاف دولار"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

يتنافس المشاركون في إبهار لجنة التحكيم والجمهور بمهاراتهم في تحضير القهوة العربية في واحدة من أكثر الفعاليات التراثية العربية في دولة الإمارات.