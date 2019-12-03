تحذيرات من "واتسآب الذهبي"

ووفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، تحميل التطبيق يهدد الهاتف بالاختراق.

وكان أول ظهور لوكالة "واتسآب غولد" عام 2016، ويتم إرساله للمستخدمين على أنه نسخة مطورة.

وتصل للمستخدمين رسالة تقول إن "مقطع فيديو سيصدر في الغد تحت اسم "Martinelli" سيخترق هاتفك، ولن يكون بالإمكان إصلاحه. انشر المعلومة".

وأوضح الخبراء أنه إذا وصلت رسالة لتحديث "واتسآب" إلى "واتسآب غولد"، لا تنقر فوقها، مشيرة إلى أن الفيروس معقد جدا.