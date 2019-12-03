ترامب يكاد أن ينسى زوجته ويصعد إلى الطائرة... فيديو

كاد الرئيس الأمريكي أن ينسى زوجته ويصعد على المروحية من طراز "مارين وان"، دونها قبيل عقد قمة الناتو في لندن.

ويظهر على مقطع الفيديو كيف يتجه الرئيس نحو المروحية ثم يتوقف (كأنه يتذكر أن زوجته يجب أن ترافقه) ويمشي إلى الوراء قليلا في حديقة البيت الأبيض.

وبعد لحظات تظهر السيدة الأمريكية الأولى وهي تسير على العشب في كعبها العالي ثم أمسك ترامب بيدها بعدما بدا وكأنه نسيها.

كما تم تصوير الزوجين وهما يتبادلان الحديث قبل ركوب المروحية وصعدت ميلانيا أولا ثم زوجها، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وستكون زيارة الرئيس الأمريكي هي ثالث رحلة رسمية إلى بريطانيا خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وتأتي قبل عشرة أيام فقط من الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

وقام السيد ترامب برحلة قصيرة على متن "مارين وان" من البيت الأبيض إلى قاعدة أندريوز الجوية في ماريلاند قبل أن يركب طائرة "إير فورس" متجها إلى لندن.

وتعقد قمة الناتو في لندن، يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول 2019.