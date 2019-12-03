الشاعر إسلام خليل سبب نجاح شعبان عبد الرحيم يرثيه بكلمات مؤثرة

نعى الشاعر إسلام خليل، المطرب المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، وذلك بعد وفاته منذ قليل، اليوم الثلاثاء.

وعبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، كتب إسلام خليل: "مات رفيق حياتي ومشواري الفني أخويا وأبويا وصاحبي أغلى وأعز الناس على قلبي شعبان عبد الرحيم".

ولعب الشاعر إسلام خليل دورا أساسيا في النجاح الفني للمطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي كتب له أغلب أغنياته الشهيرة، ومنها "أنا بكره إسرائيل".

وتعرض عبد الرحيم إلى وعكة صحية نقل بعدها إلى المستشفى، وهو من مواليد 1957.

وحقق شعبان عبد الرحيم نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".

ومؤخرا أحيا المطرب الشعبي، شعبان عبد الرحيم، حفلا في "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، وذلك ضمن حفلات مطعم "ليالي المحروسة" بموسم الرياض، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مقطعا مصورا لشعبان عبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.