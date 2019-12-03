تعرف على هاتف "دووغيي" المخصص للاستخدام العنيف

ويدعم الهاتف فئتي الحماية IP68 وIP69K، وهو ما يعني أن الجهاز يستطيع الصمود تحت الماء لمدة 20 دقيقة وعلى عمق 3 أمتار، فضلا عن أن الجهاز يتوافق مع المعيار العسكري MIL-STD-810G.

ويمتلك الهاتف الجديد مواصفات مميزة كشاشة FHD+ قياس 6.3 بوصة، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وثلاث كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، مع 8 ميجابيكسل لكاميراتي الزاوية الواسعة والزووم.

The world's first rugged phone supports two ways of wireless charging. #DoogeeS68Pro pic.twitter.com/BOIV0mSIGT — DOOGEE (@DOOGEE_official) November 30, 2019

​ويعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل Android 9.0 Pie وينبض بداخله المعالج Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت.

ولعل أكثر ما يميز الهاتف الجديد البطارية سعة 5150 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن تمديدها عن طريق غطاء خاص سعة 3500 مللي أمبير ساعة، لتصل السعة التخزينية الكلية إلى 8650 مللي أمبير ساعة، تجعل الجهاز قادرا على العمل لعدة أيام "دون توقف".