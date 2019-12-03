آخر ظهور لشعبان عبد الرحيم قبل وفاته... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للظهور الأخير للفنان الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم، قبل وفاته.

وتم الإعلان، اليوم الثلاثاء، عن وفاة المطرب المصري شعبان عبد الرحيم، وذلك بأحد المستشفيات في القاهرة.

وظهر شعبان عبد الرحيم أمام الجماهير للمرة الأخيرة، في حفله ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك.

واضطر المطرب الشعبي للجلوس على الكرسي المتحرك، لمعاناته من مشاكل في العظام.