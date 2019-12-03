ثالث فنان كوري جنوبي خلال شهرين... العثور عليه ميتا في منزله

أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية العثور على الممثل الشاب، تشا إن ها، ميتا في منزله عن عمر يناهز 27 عاما.

ووفقا لموقع "أليك بوب"، فتحت الشرطة تحقيقا، ولم يتم الكشف بعد عن أية تفاصيل بخصوص طريقة وتوقيت الوفاة.

بدأ تشا إن ها انطلاقته كعضو في فرقة Fantagio للممثلين SURPRISE U عام ٢٠١٧ بفيلم قصير عنوانه، You, Deep Inside of Me.

(★BREAKING) Fantagio Rookie Actor Cha In Ha Found Deadhttps://t.co/y7hInnJyvN — Koreaboo (@Koreaboo) December 3, 2019

وكان الممثل الشاب يعمل حاليا على مسلسل قناة MBC الجديد بعنوان Love With Flaws من بطولة آهن جاي هيون و أوه يون سو.

ويعد الممثل الشاب، ثالث فنان كوري جنوبي يغيبه الموت خلال شهرين، عقب انتحار المطربة جوو هارا صاحبة الـ28 عاما، والمطربة سولي صاحبة الـ25 عاما.