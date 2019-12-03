بشأن أيفون 12... خبر سعيد من "آبل"

ووفقا لما نشرته التقارير التقنية، قد توفر "آبل" سماعات الأذن اللاسلكية والبالغ ثمنها 159 دولارا مع iPhone 12.
وأشار التقرير إلى أن هناك شركات أخرى مثل سامسونغ وشاومي، تدرس أيضا تنفيذ نفس الفكرة.
.@Apple may provide Airpods with its 2020 iPhones: Reporthttps://t.co/SL5GWfA52I pic.twitter.com/SVNHnKsT4U— Livemint (@livemint) December 2, 2019
واستبعد العديد من المتابعين تنفيذ هذا الاقتراح، كون "آبل" لن تكون في حاجة لزيادة مبيعات آيفون 12 فقط لأنه سيكون داعما لشبكات الجيل الخامس.
وتتوقع الشركة الأمريكية بيع ما يصل إلى 200 مليون هاتف iPhone 12.
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