هكذا سيطل رامي مالك في أحدث أفلام "جيمس بوند"

طرحت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني، "جيمس بوند"، اليوم الثلاثاء، ملصقاته الدعائية.

وتم تصميم أشكال مختلفة لملصق فيلم "No Time to Die"، إذ تضم كل أبطاله بصورة منفردة.

ومن بين الملصقات الجديدة، صورة للممثل المصري الحائز على جائزة أوسكار، رامي مالك، وهو بالإطلالة التي سيظهر بها في أحداث الفيلم المرتقب.

وكان رامي مالك صرح في شهر يوليو/تموز، أنه استغرق وقتا في التفكير لقبول دوره الجديد في فيلم "جيمس بوند".

وقال "مالك" إنه احتاج للحصول على تأكيدات بأن الدور الذي سيلعبه في فيلم "جيمس بوند" لن يكون مرتبطا بـ"عمل إرهابي"، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي ذات السياق، إلى أن الشركة المنتجة لفيلم "No Time to Die"، طرحت أمس الاثنين، تيزر إعلان الفيلم، المقرر طرحه غدا الأربعاء.

وسيطرح فيلم "No Time to Die" خلال شهر نيسان/أبريل المقبل، ويحمل رقم 25 في سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة.