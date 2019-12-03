ميريام فارس تعد السعوديين بمفاجأة خلال أسبوعين

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن مشاركة المطربة اللبنانية، ميريام فارس، في "موسم الرياض".

وأشار تركي عبر حسابه على موقع "تويتر"، إلى أن الحفل سيشارك فيه المطرب المغربي، سعد لمجرد، والفرقة الكويتية "ميامي"، وسيقام في يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في البوليفارد.

ووصف تركي آل الشيخ حفل ميريام فارس وسعد لمجرد وفرقة "ميامي" بأنها "حفلة نار".

​من جانبها، علقت ميريام فارس على مشاركتها في "موسم الرياض"، وغردت عبر حسابها على "تويتر": "التقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم، وكنت أكثر ما أتمناه هو أن التقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية، في تاريخ 18 ديسمبر".

ووعدت الفنانة اللبنانية جمهور الحفل قائلة: "سيكون للأغاني وتحديدا السعودية منها طعم آخر، مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة، فإلى اللقاء في الرياض".

إلتقيت بالشعب السعودي خلال حفلاتي في جميع أنحاء العالم وكنت أكثر ما أتمناه هو أن ألتقي السعوديين في حفل على أراضي المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ ١٨ ديسمبر وسيكون للأغاني وتحديدًا السعودية منها طعم آخر مليء بمشاعر صادقة وبطاقة إيجابية مذهلة. فإلى اللقاء في الرياض💜 pic.twitter.com/KFCRzZd0qY — Myriam Fares (@myriamfares) December 2, 2019

​وكانت ميريام فارس وجهت في شهر ديسمبر 2017، رسالة الى بنات السعودية في مقطع مصور.

وكشفت في المقطع المصور، عن حضورها إلى المملكة العربية السعودية، قريبا، لإحياء حفل فني مخصص للسيدات بإحدى المناطق السعودية، حسبما نقلت صحيفة "عاجل" الإلكترونية.

ونشرت ميريام في حسابها عبر "إنستغرام"، مقطعا مصورا مدته ثوان معدودة؛ حيث وجهت خلاله رسالة قائلة: "بنات السعودية مستعدات؟".

وكان من المفترض أن ينتهي "موسم الرياض" في 15 ديسمبر الجاري، إلا أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قرر تمديد عمله حتى أواخر يناير المقبل.