الأعلى تكلفة في العالم...شجرة ميلاد من الألماس والمجوهرات والأحجار الكريمة...فيديو

استخدم أحد الفنادق الشهيرة في إسبانيا قطعا من الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات في تزيين شجرة الميلاد التي شيدت في بهوه.

الفندق الذي يقع بالقرب من مدينة مربلة الإسبانية، أذهل الزوار عندما وضع داخل بهو الاستقبال الخاص به شجرة ميلاد مزينة بالألماس والأحجار الكريمة ومجوهرات بلغت قيمتها 11.9 مليون جنيه استرليني.

ولم تكتف إدارة الفندق بالألماس وغيرها بل استخدمت مجوهرات من أشهر العلامات التجارية العالمية كـ "كارتييه" و"فان كليف أند آربلز" و"شانيل" و"بولغاري".

وتدلى من الشجرة أحد أكثر أنواع الشوكولا ثمنا في وقتنا الحالي والتي تستخدم تقنيات الطباعة ثلاثة الأبعاد في إنتاجها وتصنيعها، لتأخذ أشكالا مطابقة للأشكال الحقيقة للطاووس وبيض الحمام وزجاجات العطور والنقود وغيرها.

وشهدت مدينة أبو ظبي في الإمارات عام 2010، حدثا مماثلا حيث زينت شجرة عيد ميلاد بالأساور والقلائد والساعات العالمية وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يقارب 11 مليون دولار، لتدخل موسوعة جينيس كأغلى شجرة عيد ميلاد في العالم.

وشيدت شركة المجوهرات العالمية اليابانية "Ginza Tanaka " في عام 2016، شجرة عيد الميلاد صنعت من 4 آلاف قدم من الأسلاك الذهبية بتكلفة وصلت إلى 1.8 مليون دولار أمريكي، بحسب موقع "ترافيل ناين".