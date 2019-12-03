أقبح وحوش المحيطات بأيادي روسية... فيديو + صور

وقد لاقى شهرة واسعة بسبب الكائنات الغريبة التي يصطادها، والآن يتابعه أكثر من 580 ألف شخص على منصة "انستغرام" وحدها.
وأغلب الوحوش التي قام باصطيادها رومان كانت في مياه بحري النرويج وبارنتس، وبعضها من المحيط الأطلسي.
هنا جمعنا لكم أقبح وأفظع الوحوش التي تمكن رومان من اصديادها، حيث تبدو في بعض الأحيان وكأنها كائنات فضائية قادمة من كواكب وعوالم أخرى.
سمكة الكوكوماريا
نجح الصياد الروسي باصطياد ما أطلق عليه اسم "سمكة الكوكوماريا" أو "خيار البحر"، وسأل متابعيه "هل قام أحد بتناوله، أخبروني بالوصفة".
سمكة الذئب
علق الصياد على هذه الصورة لسمكة تمتلك العديد من الأسنان الضخمة قائلا إن "هذه السمكة ليست كائنا مفترسا نشطا".
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I think that whitening strips will not help in this situation Я думаю, что отбеливающие полоски здесь не помогут Зубатка/Wolffish Это рыба, похожая по внешнему виду на угрей или на мурен, при этом она не является их родственницей. Близкая «родственница» морского окуня. Зубатка не является активным хищником. Передние зубы крупные, похожи на собачьи, дробящие зубы расположены в задней части челюстей и на нёбе. Зубы у «атлантического волка» быстро снашиваются, однако каждый год в период похолодания старые зубы выпадают, а ни их месте появляются новые, молодые. Удивительно, но эти существа моногамны. В поединках за даму сердца самцы таранят друг друга массивными головами и рвут друг друга острыми клыками. Кожа зубаток очень плотная. Раньше использовалась для изготовления сумочек, переплетов книг, верха в легкой обуви. Еще в XVIII веке в Гренландии из шкуры зубаток делали сумки для сбора ягод. А головы, плавники и скелеты зубаток скармливали скоту, в том числе и коровам, за счет чего увеличивалась жирность молока. Мясо полосатой и пестрой зубаток жарят, варят, коптят, солят и вялят. Икра у зубатки по вкусу напоминает икру кеты, а печень – это настоящий деликатес. 📷 by @bulbazavr_bulbazavr
سمكة أبو الشص
ذكر رومان بعض الحقائق عن هذه السمكة قائلا إنها تتمتع ببطون مرنة وضخمة تساعدها على ابتلاع فريسة ضعف حجمها.
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Несколько интересных фактов об этих прекрасных созданиях... Глубоководные удильщики... Известно, что у них эластичные и растягивающиеся желудки, которые помогают заглатывать добычу в два раза крупнее себя. Там даже есть так называемая светонепроницаемая мембрана, что ли — это на случай, если жертва окажется светящейся. А чтобы она не сбежала, зубы у удильщиков направлены в глубь их пасти. Удочка, при помощи которой морской черт приманивает добычу, бывает только у самок. Ну и на «сладкое»: У некоторых видов удильщиков, если самцу не удалось найти себе пару, он может со временем сам превратиться в самку Фото @johan_mikkelsen_official
قنفذ البحر
تعتبر قنافذ البحر من أقدم الحيوانات التي تعيش في البحار والمحيطات، ويكون جسمها مغطى بالأشواك كما القنافذ العادية.
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Морские Ежи - это древнейшие животные, обитающие в морях и океанах. Тело у Морских Ежей покрыто известковым панцирем. К панцирю Морских ежей прикрепляются подвижные острые иглы, которые используются для движения по дну, охоты и для защиты от нападения. Если на Морского Ежа наступить, то его иглы(похожие на хрупкое стекло) ломаются на множество осколков. Их извлечение — очень сложная и болезненная операция Близкие родственники - Морские Огурцы. Есть правильные и неправильные Морские Ежи. Правильные имеют почти круглое тело, а неправильные - уплощённое. А еще у правильных есть жевательный аппарат, который состоит из 5-и острых зубов. Эти зубы используются не только для добычи и переработки пищи, но с их помощью роются норы, даже в скальном грунте. Для их жизни требуется достаточная соленость воды, в малосоленых морях Ежей нет. Некоторые виды морских ежей ядовиты. Яд содержится в слизи на их колючках. Ученые предполагают, что Морские Ежи живут очень долго и умирают только от болезни или нападения хищников. Все Иглокожие обладают ножками с присосками, причем количество этих ножек может быть больше тысячи. Ротовое отверстие находится в нижней части тела, а анальное отверстие - в верхней части. Морские Ежи имеют глаза, но они неразвиты и реагируют только на свет. Возраст Ежей можно определить при помощи колец на панцире. Большинство из них откладывают яйца, но некоторые рождают живое потомство, как млекопитающие. Морские Ежи поглощают углекислоту и снижают уровень радиации. Были обнаружены на глубине до 7 км.
سمكة آيزوبود العملاقة
تمتلك أسنانا كثيرة وفما عملاقا وشكلها مخيف.
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Wolffish vs Isopod Interesting situation Зубатка и Изопода Интересная ситуация #wolffish #зубатка #изопода #isopod #seacreature #sealife
سمكة البرسم
أشار رومان إلى أن هذا النوع من الأسماك يمكن أن يصل طوله إلى متر واحد ووزنه إلى 15 كغ، وأضاف أنه لا يملك دهونا كثيرة، بينما لحمه غني بالبروتين.
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Менек/Мень/Cusk/Tusk Представитель семейства тресковых. Характерной особенностью менька, отличающего его от трески, являются необычно длинные анальный и спинной плавники, почти срастающиеся с хвостовым. Сходное строение плавников имеет мольва и налим. Это породило давнее заблуждение. На севере России менька издавна считали зашедшим в морские воды налимом. Вырастает до метра длины и может весить до 15 кг. Попадается в трал при ловле трески и пикши. Мясо маложирное, богатое белком. При несильном рыбном аромате вкус менька весьма примечателен. Обилие ракообразных в рационе придает мясу выраженный привкус креветок или крабов. Печень менька по полезности ничуть не уступает тресковой. Но надо быть осторожным-иногда попадаются очень червивые особи, причем паразиты могут присутствовать не только в печени, но и в мясе. #менек #tusk #cusk
نجم البحر
أعرب رومان عن إعجابه بهذا النوع من الكائنات البحرية، وقال إنها جميلة وخاصة تحت الماء، وأضاف أنها غير خطرة على الإنسان ولا تهاجمه.
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Морские звёзды — удивительные и красивые подводные жители. И, кстати, далеко не все из них безобидны… Морские звезды — беспозвоночные животные принадлежащие типу иглокожих. Почему «иглокожие»? Дело в том, что у этих существ очень жесткая кожа, а с внешней стороны она еще и покрыта шипами или иглами, которые являются пластинами из карбоната кальция. Существует около 1,5 тысячи видов морских звезд, обитают они на глубинах вплоть до 10 километров. Но больше всего они предпочитают коралловые рифы, прибрежные районы и теплые мелководья. В пресных водах они не водятся. Несмотря на то, что морские звёзды живут под водой, у них отсутствуют жабры. Морские звёзды не умеют плавать. Не все морские звёзды имеют пять лучей, у некоторых их насчитывается до пятидесяти. У морских звезд нет мозга, но есть сердце. Сердце бьется с частотой 5-7 ударов в минуту. Представляете, некоторые морские звёзды могут размножаться делением надвое. После деления недостающие части тела отрастают. Также они обладают способностью к регенерации, то есть могут восстанавливать утраченные части тела. Правда, это долгий процесс — один луч отрастает примерно год. Морские звезды не имеют кровеносной системы. Её очень удачно заменила водно-сосудистая система. Оказывается, что морские звезды имеют глаза и не пару, как мы, люди. Каждая особь имеет столько же глаз, сколько и лучей. На кончике каждого луча расположен глаз, по виду как красное пятно. Видят они, конечно, не очень хорошо, но, по крайней мере, различают тьму и свет. Морские звезды умеют ходить. Если посмотреть на их нижнюю часть, то можно увидеть тысячи ног-трубок, которые в свою очередь также имеют присоски, с помощью которые звезды и передвигаются. Так же конечности используются для дыхания и поимки пищи. Эти существа во время питания могут не заглатывать пищу, потому как их желудок может выворачиваться наизнанку и проникать в раковины животных, которых звезда хочет съесть. Некоторые виды морских звёзд могут менять пол. Многие виды морских звёзд — каннибалы. Среди морских звёзд попадаются и ядовитые. Морские звёзды — долгожители, некоторые виды живут до 30-35 лет.
سمكة الكراكي
يمكن أن يصل طولها إلى مترين، بينما وزنها إلى 45 كغ. وتعتبر من الأسماك المفترسة، حيث تتغذى على نجوم البحر والسرطانات والعديد من الكائنات البحرية الأخرى.
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Мольва или морская щука - вид морских лучеперых рыб из семейства тресковых. Длина тела до 2-х метров, вес до 45 кг. Внешне мольва напоминает что-то среднее между треской и морским угрем. Морская щука – это хищная рыба. В ее рацион входят морские звезды, раки, сельдь, камбала, ерш и тресковые виды рыб. За уменьшение популяции рыбы можно не беспокоиться. Одна мольва может отложить до 6 000 000 икринок. Мольва относится к ценным видам рыб и является объектом промышленной ловли в странах Западной Европы. Она обладает плотным и весьма приятным на вкус мясом. Частично уловы мольвы идут на потребление в свежевыловленном или замороженном виде. Часть уловов коптят, однако более 50% улова этой рыбы засаливается и вялится для употребления и продажи в страны Южной Европы, где эта рыба встречается весьма редко.
سمكة اللومبوس
تمتلك هذه الأسماك جسما يتمتع بالعديد من النتوءات، وتتواجد بألوان وأحجام مختلفة.
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خيار البحر
هو نوع من الحيوانات البحرية جسمه طولي مكتنز قد يشبه الخيار ويوجد فم خيار البحر في أحد طرفي جسمه، وهو محاط بقرون استشعار عديدة، ولكنها ليست قرون استشعار عادية فهي تقوم بوظيفة الأيدي، إذ تطول وتقصر فتقبض على الغذاء وتأتي به إلى الفم.
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Псолус таинственный/Psolus Phantapus/Sea Cucumber Известная голотурия, обитающая на глубине 20—540 м в северных районах Атлантического океана, в Баренцевом, Белом и Карском морях. Молодёжь плотно прикрепляется подошвой к различным предметам, а более взрослые зарываются в ил, выставив наружу анальный и ротовой конусы. Цвет голотурии от желто-бурого до почти черного, длина может достигать 15 см. Тело высокое, с сильно выступающим анальным конусом. Рот, окруженный десятью ветвящимися щупальцами, помещается на менее высоком конусе. Ползательная подошва имеет вид прямоугольника, по краям которого и вдоль середины расположены ножки. Чешуйки спины густо покрыты гранулами, поэтому трудно различимы. #голотурия #seacucumber
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