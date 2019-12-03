أردنية تنقل مرض الإيدز إلى طفلتها الرضيعة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في بيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء، عن إصابة طفلة رضيعة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) نتيجة انتقاله من والدتها.

وبحسب البيان الذي كشف عنه الناطق الإعلامي للوزارة، اشرف خريش، فإن الوزارة تشرف على الطفة الرضيعة (4 أشهر) التي انتقل إليها مرض "الإيدز" عن طريق والدتها التي خرجت حديثا من مركز الإصلاح والتأهيل.

وتخضع الطفلة لمجموعة إجراءات طبية وقائية كاملة وتحت إشراف فريق طبي من الوزارة بالإضافة إلى وزارة الصحة.

وقال مدير مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية، محمود الجبور، إن الطفلة جاءت بولادة غير شرعية، وتم نقلها بعد ذلك إلى إحدى دور الرعاية، منوها إلى أن الطفلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية الكاملة لها تبين إصابتها بالمرض نقلا عن والدتها.

وأشار الجبور إلى أن الوزارة تدرس حاليا وبالتنسق مع الجهات الشريكة، طلب تقدمت به والدة الطفلة "البيولوجية" لاستلامها، ولم يعلن بعد عن اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، بحسب موقع "الوكيل".