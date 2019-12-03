أجمل نساء الأرض... الإيرانية ماهلاغا جابري توجه رسالة لجمهور السعودية (فيديو)

قامت عارضة الأزياء الإيرانية، ماهلاغا جابري، بتوجيه رسالة إلى الجمهور السعودي من خلال فيديو عبرت فيه عن حماستها لملاقاتهم ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020.

وظهرت العارضة، التي تصنف من أجمل نساء الأرض، عبر فيديو أثار ضجة كبيرة في السوشال ميديا، وانهالت عليه التعليقات، بين المرحبة، وبين من أعجب بصوت العارضة واصفا إياه بـ"الحنون" والجميل.

ويجب أن تشارك العارضة الإيرانية في عرض للأزياء، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2020، ولكن لا يوجد إلى الآن أية تفاصيل أخرى.

يُشار إلى أنَّ ماهلاغا المقيمة في سان دييغو كاليفورنيا ظهرت على عدد من أغلفة المجلات العالمية وهي من مواليد شهر يونيو/ حزيران عام 1989.