الكشف عن وصية الفنان أحمد زكي

كشف المخرج أحمد فتح الله عن وصية الفنان أحمد زكي قبل وفاته، والتي خصه بها كونه كان أحد أصدقائه المقربين.

وقال مقدم برنامج برنامجه "90 دقيقة" على فضائية "المحور" المصرية إنه وصلته "رسالة من المخرج أحمد فتح الله، صديق الفنان الراحل أحمد زكي، يكشف فيها عن وصيته الأخيرة، حيث قال إن أحمد زكي كان يجهز لتحويل رواية "أولاد حارتنا" لعمل إذاعي".

ورواية "أولا حارتنا" واحدة من أشهر روايات الأديب المصري نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب عام 1988، وأدى نشرها كحلقات في صحيفة الأهرام في خمسينيات القرن الماضي إلى أزمة كبيرة حيث هاجمها شيوخ الأزهر وطالبوا بوقف نشرها، ولكن محمد حسنين هيكل رئيس تحرير الأهرام وقتها ساند محفوظ ورفض وقف نشرها، وتم نشر الرواية كاملة على صفحات الأهرام.

وأضاف مقدم برنامج "90 دقيقة" أن صديقه أكد أن زكي كان يشترط أن يوافق الأزهر على نص المسلسل قبل تقديمه، وأنه أوصى صديقه وصيته، الفنية هي تقديم أولاد حارتنا، والأمنية الشخصية هي بناء مسجد لله يحمل اسمه، ويكون أول من يصلي فيه، وأول من يصلى عليه فيه قال ذلك وهو في فترة مرضه.

وناشد مقدم البرنامج، الوريث الوحيد لثروة أحمد زكي، رامي عز الدين شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والذي آلت إليه الثروة، بتنفيذ وصية أحمد زكي.