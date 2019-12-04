سائق شاحنة يكسر القواعد ويهدم جسرا... صور

ووقع الحادث، في 3 ديسمبر/كانون الأول، على بعد 76 كيلومترًا من الطريق بين أوست كوت وكيرينسك، وكان السائق يقود شاحنة من نوع سكانيا، كما جاء في بيان وزارة الشؤون الداخلية للمنطقة.
В Иркутской области под большегрузом обрушился мост https://t.co/Kx5vc9YzKd pic.twitter.com/lu3VSpAwuj— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 4, 2019
وكان وزن الشاحنة 60 طنا، أما الجسر فيتحمل وزن 20 طنا فقط وهذا ما سبب الحادث، وقال المتحدث باسم سلطات المنطقة: 20 طناً هي الحمولة القصوى المسموح بها على الجسر، وكان وزن سكانيا مع المقطورة أكثر من ستين طناً، ما أدى إلى تحطيم الجسر".
Мост переломился под грузовиком в Иркутской области. Теперь водителям придется ездить по льду реки https://t.co/bCY8Wf7NQl— Сибирь.Реалии (@sibrealii) December 4, 2019
وتم تقييد الحركة على طول الطريق السريع وتم تنظيم طريق جانبي للسيارات الخفيفة، ويعمل المتخصصون على استعادة الحركة، ولا توجد أي معلومات عن ضحايا.
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