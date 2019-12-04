سائق شاحنة يكسر القواعد ويهدم جسرا... صور

قام سائق شاحنة ثقيلة بتحطيم جسر فوق نهر ماكاروفكا في منطقة إيركوتسك الروسية، بسبب عدم التزامه بقواعد حظر حركة الشاحنات عليه.

ووقع الحادث، في 3 ديسمبر/كانون الأول، على بعد 76 كيلومترًا من الطريق بين أوست كوت وكيرينسك، وكان السائق يقود شاحنة من نوع سكانيا، كما جاء في بيان وزارة الشؤون الداخلية للمنطقة.

В Иркутской области под большегрузом обрушился мост https://t.co/Kx5vc9YzKd pic.twitter.com/lu3VSpAwuj — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 4, 2019

وكان وزن الشاحنة 60 طنا، أما الجسر فيتحمل وزن 20 طنا فقط وهذا ما سبب الحادث، وقال المتحدث باسم سلطات المنطقة: 20 طناً هي الحمولة القصوى المسموح بها على الجسر، وكان وزن سكانيا مع المقطورة أكثر من ستين طناً، ما أدى إلى تحطيم الجسر".

Мост переломился под грузовиком в Иркутской области. Теперь водителям придется ездить по льду реки https://t.co/bCY8Wf7NQl — Сибирь.Реалии (@sibrealii) December 4, 2019

وتم تقييد الحركة على طول الطريق السريع وتم تنظيم طريق جانبي للسيارات الخفيفة، ويعمل المتخصصون على استعادة الحركة، ولا توجد أي معلومات عن ضحايا.