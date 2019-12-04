بعد إجازة مرضية... قط يعود للعمل في الخارجية البريطانية بوظيفة "صائد فئران"

عاد "بالمرستون" القط المحبوب الذي يقيم في وزارة الخارجية البريطانية للعمل، بعد توقف دام ستة أسابيع للتعافي من "التوتر" الذي بدا عليه، كما لاحظ موظفو الخارجية البريطانية .

قضى القط إجازته في منزل السكرتير الخاص للسفارة قبل عودته لعمله، بحسب موقع "فوكس نيوز".

ونشر موظفو الخارجية من باب الدعابة على الحساب الشخصي للقط "مرستون" على التويتر: "يسعدني أن أعلن أنني سوف أعود لواجباتي كرئيس جهاز مكافحة الفئران في الخارجية هذا الأسبوع!".

I am happy to announce that I will be returning to my Chief Mouser duties at the @foreignoffice this week! New guidance - the Palmerston Protocols - will govern my care in the FCO to make sure it’s working for me. (1/4) pic.twitter.com/j2AFKI0DGN — Palmerston (@DiploMog) December 2, 2019

​والجدير بالذكر أن الحساب الشخصي للقط "مرستون"، الموظف الحكومي لدى الخارجية البريطانية، على موقع التواصل الاجتماعي التويتر يمتلك ما يقارب المئة ألف متابع.