بعد إجازة مرضية... قط يعود للعمل في الخارجية البريطانية بوظيفة "صائد فئران"

قضى القط إجازته في منزل السكرتير الخاص للسفارة قبل عودته لعمله، بحسب موقع "فوكس نيوز".
ونشر موظفو الخارجية من باب الدعابة على الحساب الشخصي للقط "مرستون" على التويتر: "يسعدني أن أعلن أنني سوف أعود لواجباتي كرئيس جهاز مكافحة الفئران في الخارجية هذا الأسبوع!".
I am happy to announce that I will be returning to my Chief Mouser duties at the @foreignoffice this week! New guidance - the Palmerston Protocols - will govern my care in the FCO to make sure it’s working for me. (1/4) pic.twitter.com/j2AFKI0DGN— Palmerston (@DiploMog) December 2, 2019
والجدير بالذكر أن الحساب الشخصي للقط "مرستون"، الموظف الحكومي لدى الخارجية البريطانية، على موقع التواصل الاجتماعي التويتر يمتلك ما يقارب المئة ألف متابع.
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