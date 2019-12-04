إليسا تغرد... "كتير حزينة" على رحيل هذا الفنان المصري

نعت الفنانة اللبنانية إلیسا، الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحیم، الذي فارق الحیاة يوم أمس الثلاثاء، إثر إصابته بوعكة صحیة شديدة استدعت نقله للمستشفى.

وقالت إليسا، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "الله يرحم شعبان عبد الرحيم، ظاھرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم"، وعبرت في تغريدتها عن حزنها لرحيله وتقدمت بالتعزية لأهله وبلده مصر.

واختتمت تغريدتها بهاشتاغ "#أنا بكره إسرائیل"، وهي أغنية شهيرة جدا للمطرب الراحل.

الله يرحم شعبان عبد الرحيم. ظاهرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم. كتير حزينة لرحيلو وأحر التعازي لأهلو وعيلتو وبلدو مصر.

وعا سيرة شعبولا #أنا_بكره_اسرائيل — Elissa (@elissakh) December 3, 2019

​وتم الإعلان، يوم أمس الثلاثاء، عن وفاة المطرب المصري شعبان عبد الرحيم، وذلك بأحد المستشفيات في القاهرة.

وظهر شعبان عبد الرحيم أمام الجماهير للمرة الأخيرة، في حفله ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وهو يجلس على كرسي متحرك، واضطر المطرب الشعبي للجلوس على الكرسي، لمعاناته من مشاكل في العظام.