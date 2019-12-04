رجل يخرق الأمن ويتسلل إلى متن طائرة بطريقة غريبة

احتجز ضباط الشرطة رجلاً في ولاية ماساتشوستس الأمريكية رجلا صعد بطريقة غير مشروعة إلى متن طائرة ركاب.

ووقع الحادث في مطار لوغان، شرق بوسطن في طائرة تابعة لشركة طيران "جيت بلو"، ووفقًا لأجهزة إنفاذ القانون، شق الأمريكي طريقه إلى المطار عبر مخرج للطوارئ في أحد الأجنحة وصعد إلى مقصورة شحن بضائع الطائرة، بحسب صحيفة "إن بي سي".

وبعد مرور الوقت أمسك به مضيفو الطائرة وسلموه إلى الشرطة، وتم اتهام المعتقل سيرجيو بارفيني البالغ من العمر 31 عاما، بالشغب والتدخل في عمل المطار.

ولم يتم إيجاد أي أشياء مشبوهة بعد تفتيش مقصورة شحن الطائرة، وبالتالي ليس لدى الشرطة أي دليل حتى الآن على أن تصرفات بارفيني تتبع أهدافا إرهابية.