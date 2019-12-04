اللبناني هادي زبليط أمينا عاما لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي

أعلن تحالف شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز، اليوم الأربعاء، تعيين اللبناني هادي زبليط، أمينا عاما لتحالفها لصناعة للسيارات لتسريع كفاءة العمل بين الشركات.

وقالت الشركة في بيان لها إن زبليط، مسؤول تطوير الأعمال بالتحالف، سيتولى المنصب الجديد يوم الاثنين المقبل، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وأشار تحالف شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز إلى أن زبليط سيركز على تعظيم مدى مساهمة التحالف في أرباح كل شركة.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا، الجمعة الماضية، كشف تعيين زبليط لقيادة إمبراطورية صناعة السيارات، التي أصيبت بشلل منذ عام بعد سقوط كارلوس غصن.

وأضاف التقرير أن زبليط بدأ مسيرته في مجموعة رينو عام 1994 قبل التحاقه عام 2000 بـ"بوستن كونسالتينغ غروب"، ثم عاد إلى رينو عام 2017، ليصبح منذ مارس/ آذار 2018 مدير "التطوير التجاري" للتحالف.

جاء ذلك في الوقت الذي يحاول فيه تحالف السيارات العملاق إصلاح العلاقات وسط تراجع الأرباح بعد عام من فضيحة كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان، وعينت نيسان فريقا تنفيذيا جديدا هذا الأسبوع، بينما من المقرر أن تختار رينو رئيسا تنفيذيا جديدا في الأسابيع المقبلة.