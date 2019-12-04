مطرب عربي يحيي حفلا بالرياض بعد غياب 3 سنوات... والسعوديون يشنون حربا عليه

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، عن اتفاقه مع المغني المغربي سعد لمجرد، لإحياء أولى حفلاته لفترة في السعودية بعد توقفه عن الغناء، ضمن فعاليات "موسم الرياض" الشهر الجاري.

"وسيغني لمجرد على مسرح "محمد عبده" (ببوليفارد) في الرياض، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتشاركه المغنية اللبنانية ميريام فارس، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

يذكر أن سعد لمجرد عاد أخيرا للغناء بعد غياب 3 سنوات، بسبب قضايا ضده بمزاعم "تحرش جنسي واغتصاب"، واكتفى بنشر خبر عودته للحفلات بمنشور على حسابه في "إنستغرام".

في هذه الأثناء، دشن سعوديون وسما في "تويتر"، اعتراضا على غناء المطرب المغربي في حفل خلال موسم الرياض الترفيهي.

خلصوا المغنين تجيبون ذا؟

والله لاصوت زين ولاسمعه زينه مدري وش محببهم فيه

#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض pic.twitter.com/WCGE2wdbJR — rakan (@bbw_0) December 2, 2019

وجاءت الاعتراضات عبر هاشتاغ #نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض. وتفاعل العديد من السعوديين مع الهاشتاغ الذي ظهر في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى المملكة العربية السعودية. وتساءل بعضهم، قائلا: "خلصوا المغنين تجيبون ذا؟ والله لا صوت زين ولا سمعة زينة مدري وش محببهم فيه".