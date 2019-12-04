صياد يعثر على أكبر كنز ذهبي في تاريخ بريطانيا الحديث... صور

وجد صياد بريطاني قطعتين من الذهب عيار 22 قيراطًا في قاع النهر الاسكتلندي في بريطانيا، بوزن يصل إلى 89 غراماً للقطعة الكبيرة و31 غراماً للقطعة الصغيرة.

وتبلغ قيمة الكنز الذي وجده الصياد البريطاني 80000 جنيه إسترليني أي ما يقارب 110000 دولار بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وتم العثور عليه باستخدام طريقة "القنص"، ويقوم الصيادون خلالها بالذهاب إلى النهر والمكوث فيه مرتديين لباس الغوص كاملا.

Largest #gold nugget in #Britain worth £80,000 found in Scottish river as expert reveals people are taking up hunting after watching Youtube clips @Telegraph https://t.co/JXvXcAMbw0 pic.twitter.com/UQChSnigXU — GoldBroker.com (@Goldbroker_com) December 4, 2019

​واكتشف الصياد القطعة الكبيرة أولاً، التي تزن (89.6 غرام)، قبل العثور على القطعة الصغيرة التي تزن (31.7 غرام) بعد 10 دقائق فقط، ويعتقد علماء المعادن قطعتي الذهب تشبه بوابة الدخول والخروج التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، والتي استخدمها المزارعون في العصر الحديدي.

وبذلك تم كسر الرقم القياسي لأكبر كتلة صلبة من الذهب في المملكة المتحدة لمدة عائدة لعام 2016 الذي كان مسجلا لقطعة بلغ وزنها 85.7 غرام.