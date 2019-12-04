في عيد ميلاده الـ25... ذكريات رائعة مع جهاز بلاي ستيشن (فيديو + صور)

25 عاما مضت على انطلاق أشهر وحدة تحكم بالألعاب في العالم، بلاي ستيشن (PlayStation)، حيث كان ذلك في الثالث من ديسمبر عام 1994 وقد بيع أول جهاز في اليابان.

وفي هذه المناسبة، وجه رئيس شركة " Sony Interactive Entertainment"، جيم راين، كلمة لمحبي هذا الجهاز، حيث تذكر عبرها كيف بدأ فريق صغير ولكنه موهوب تحت جناح شركة "سوني" بإنشاء جهاز اللعب، والذي تمكن بفضله الكثير من الأشخاص الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الألعاب.

وقال جيم "شعر الأشخاص محبي الألعاب بسعادة عارمة، كون منصة البلاي ستيشن فتحت أمامهم أبوابا جديدة لم يتمكنوا من الوصول إليها سابقا".

الجدير بالذكر أنه تم بيع أكثر من 100 ألف جهاز في اليابان في بداية ظهوره، ومن ثم تم بيع أكثر من 100 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح "بلاي ستيشن" منصة الألعاب الأولى التي غزت العالم.

خصومات بمناسبة عيد ميلاده الـ25

أعلنت شركة "سوني" عبر حسابها على موقع "تويتر" أنه بمناسبة الذكرة الـ25 لإنطلاقة "بلاي ستيشن" فإنها تعلن عن بدء التخفيضات في متجرها " PS Store" والتي سوف تبدأ في 24 ديسمبر الجاري، حيث ستمتد أسبوعا كاملا.

أشهر الألعاب على جهاز بلايستيشن 1

Tomb Raider

بفضل هذه اللعبة أصبحت أنجيلينا جولي من أكثر ممثلات هوليود شهرة. وكانت هذه اللعبة من أوائل الألعاب التي استخدمت تقنية إطلاق النار من شخص ثالث.

Resident Evil

الجزء الأول من السلسلة، الذي قدمنا ​​إلى كريس ريدفيلد، جيل فالنتين وألبرت ويسكر. وقد تم بالفعل بيع أكثر من 12 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وكان يجب على اللاعب قتل آكلي لحوم البشر وحل بعض الألغاز المعقدة، والقضاء على زعيمهم، حيث كانت مخيفة إلى درجة كبيرة في ذلك الوقت.

Tekken 3

نالت هذه اللعبة شهرة عالمية أيضا، حيث كان يجب عليك اختيار بطلك المفضل لتتنامس مع شخص آخر أو مع الكمبيوتر.

كراش تيم

أيضا من بين أشهر ألعاب البلاي ستيشن، وهي لعبة سباق سيارات على الطريقة الحربية، حيث كان باستطاعة الشخص أن يطلق الصواريخ والقنابل والكثير من الأسلحة على منافسيه للحصول على المركز الأول.

بيبسي مان

الرجل الذي يشبه في شكله وألوانه منتجات المياه الغاية من شركة "بيبسي" حيث كان يجب تفادي العقبات التي تواجهه في المدينة أثناء ركضه في أحيائها.

Winning eleven 3 اليابانية

وهي لعبة كرة القدم المشهورة الغنية عن التعريف، والتي ظلت لوقت كبير الأولى عالميا بين الشباب.

والعديد من الألعاب الأخرى التي يمكن عدها إلى ما لا نهاية في قائمتنا هذه، وجميعها تمتلك جزءا صغيرا من ذاكرتنا الدائمة التي لا يمكن أن ننساها طيلة حياتنا.

تاريخ بلاي ستيشن

يبدأ تاريخ بلاي ستيشن في 3 ديسمبر من عام 1994، حيث قام فريق التطوير بقيادة كين كوتاراجي بتقديم منتجه في اليابان.

الأب كين كوتاراجي "بلاي ستيشن"

استقطب جهاز "PlayStation" الجديد، آنذاك، انتباه اللاعبين من خلال تصميمه الأنيق ودعم الأقراص المدمجة، وبعد عشر سنوات، أصبح بلاي ستيشن أول وحدة تحكم للألعاب حيث تم بيع 100 مليون نسخة حول العالم.

بلاي ستيشن 1

أصبح " PlayStation" واحد من أوائل الأجهزة المزودة ببطاقات ذاكرة خارجية، والتي أدت في عام 1998 إلى ظهور " PocketStation" – وهو جهاز صغير للألعاب المصغرة مع شاشة بلورية سائلة وأدوات تحكم بسيطة.

بلاي ستيشن 2

قدمت شركة "سوني" منتجها الجديد بلايستيشن 2، حيث كان ثورة في عالم الألعاب. وكان مزود بألعاب ثلاثية الأبعاد بجودة عالية ومشغل "دي في دي" مدمج.

وبعد مرور 5 سنوات و9 أشهر فقط من بدء المبيعات وفي عام 2005، وصلت مبيعات الشركة إلى أكثر من 100 مليون نسخة، حيث لم يصل أي جهاز ألعاب آخر إلى هذا الرقم بهذه السرعة، وقد تم بيع أكثر من 155 مليون نسخة حول العالم إلى يومنا هذا، الأمر الذي يجعله الجهاز الأكثر مبيعا على الإطلاق.

بلاي ستيشن 3

قررت شركة "سوني" عدم التوقف عند نجاحات النسخة الثانية من الجهاز، وفي عام 2006 قدمت الجيل الثالث " PlayStation 3"، حيث أصبح السلاح الجديد للشركة في الأسواق.

هذا وأصبحت الدقة العالية بفضل مشغل Blu-ray Disc المدمج، وقد مهد القرص الصلب الداخلي وتنوع الألعاب عبر الإنترنت الطريق للترفيه المنزلي.

والجدير بالذكر أن الشركة قدمت مفاجأة لمحبيها وهي "PlayStation Move" في النسخة الثالثة وهو جهاز تحكم محسّن للحركة، حيث أصبح التحكم في الألعاب أكثر دقة وسلاسة.

وكان البلاي ستيشن 3 قويا جدا لدرجة أنه كان يستخدم لأغراض بحثية. حيث ساعد في دراسة العديد من الأمراض، بما في ذلك مرض الزهايمر.

بلاي ستيشن 4

شهد الجيل الرابع من البلاي ستيشن النور في عام 2013، حيث4 تم الإعلان عنه رسميا في فبراير من عام 2013 خلال مؤتمر " PlayStation Meeting 2013"، وبدأت مبيعاته في نوفمبر من نفس العام في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا، وفي فبراير من عام 2014 بدأت المبيعات في اليابان.

أصدرت شركة "سوني" في خريف عام 2016 إصدارين جديدين وهي "PlayStation 4 Slim" الذي حصل على أبعاد أقل، وجهاز " PlayStation 4 Pro" الذي يتمتع بمعالج رسومات رئيسي أكثر قوة ووضوح 4K.

وفي النهاية نقدم لكم الصوت الذي ظل في ذاكرة آلاف الأشخاص، الصوت الذي كان يدل على بداية اللعبة على جهاز "بلاي ستيشن" الذي انحفر في الذاكرة إلى ما لا نهاية: