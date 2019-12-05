منزل معروض للبيع بـ16.5 مليون دولار على سواحل إسبانيا... صور

عرض المصمم الأرجنتيني السابق "آلان فاينا"، منزله المذهل على الواجهة البحرية الإسبانية مقابل 16.5 مليون دولار. تم بناء السكن في أوائل القرن العشرين، وكان مكانًا للأمسيات الفارهة خلال تلك الأعوام.

ويضم تسع غرف نوم وسبعة حمامات وغرفتي ساونا، وكان المنزل، مع تفاصيل فخمة للغاية مثل رؤوس الفهود واللوحات الخزفية والشمعدانات الذهبية والسقوف المطلية، ويقال إن هذا المنزل مصدر الإلهام وراء تصميم آلان لفندق "Faena" الشهير في ميامي شاطئ بحر.

Developer Alan Faena lists his wild Miami home for $16 million https://t.co/rRQL3YUbD0 pic.twitter.com/PX6SjM2vi7 — New York Post (@nypost) December 5, 2019

​اشترى آلان العقار بمبلغ 10.3 مليون دولار في عام 2014، ويعرضه الآن للبيع مقابل 16.5 مليون دولار، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".