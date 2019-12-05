اعتقال رجل يتحرش بشابة في محطة ميترو... فيديو

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل في الأربعين من عمره، بعدما صورته كاميرات المراقبة وهو يتحرش بشابة تبلغ من العمر 18 عاما على منصة محطة مترو مانهاتن في نيويورك.

ويظهر الرجل بوضوح في المقطع وهو يقترب بهدوء من الشابة من الخلف ويتحرش بها، على منصة القطار في المحطة حوالي الساعة الخامسة مساءً، يوم الجمعة الماضي ، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

🚨WANTED for FORCIBLE TOUCHING: on 11/28 at approx 5PM, at the 14 street Union Square subway station, this male approached an 18-year-old female from behind and touched her vagina over her pants before leaving the station on a train. Call @NYPDTips at 800-577-TIPS with info ☎️ pic.twitter.com/HuuTtise6e — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2019

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وهرب المشتبه به عندما استدارت الشابة، استمر البحث عنه لمدة 5 أيام، إلى أن اعتقله رجال الشرطة من منزله شمال مانهاتن في وقت متأخر من يوم الأربعاء.