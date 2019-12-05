اعتقال رجل يتحرش بشابة في محطة ميترو... فيديو

ويظهر الرجل بوضوح في المقطع وهو يقترب بهدوء من الشابة من الخلف ويتحرش بها، على منصة القطار في المحطة حوالي الساعة الخامسة مساءً، يوم الجمعة الماضي ، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".
🚨WANTED for FORCIBLE TOUCHING: on 11/28 at approx 5PM, at the 14 street Union Square subway station, this male approached an 18-year-old female from behind and touched her vagina over her pants before leaving the station on a train. Call @NYPDTips at 800-577-TIPS with info ☎️ pic.twitter.com/HuuTtise6e— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2019
وهرب المشتبه به عندما استدارت الشابة، استمر البحث عنه لمدة 5 أيام، إلى أن اعتقله رجال الشرطة من منزله شمال مانهاتن في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
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