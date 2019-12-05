طالب تونسي يحل لغزا حير العلماء منذ 100 عام

نجح طالب تونسي يدرس في مدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية في سويسرا، في حل لغز أثار حيرة العلماء منذ 100 عام.

ووفقا لما نشرته وكالة "أنباء تونس"، اكتشف الطالب، وسيم الذوادي، لماذا تبدو فقاعات الغاز عالقة في أنابيب عمودية ضيقة بدلا من أن ترتفع.

وتوصل الطالب لاكتشاف تشكل شريط رفيع للغاية من السائل حول الفقاعة، يمنعها من الارتفاع، كما اكتشف أن الفقاعات ليست عالقة وإنما تتحرك ببطء شديد للغاية.

ولاحظ الفيزيائيون لأول مرة هذه الظاهرة منذ ما يقارب قرنا من الزمن، لكنهم لم يتمكنوا من الخروج بتفسير، حيث إنه نظريا يجب ألا تواجه الفقاعات أي مقاومة ما لم يكن السائل في حركة.

ويمثل بحث الذوادي، الذي نشر مؤخرا، المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها تقديم دليل تجريبي لاختبار النظريات السابقة.

وتضمنت طريقة اكتشاف الأمر، توجيه الضوء إلى فقاعة الهواء داخل أنبوب ضيق وتحليل شدة الضوء المنعكسة، وباستخدام تداخل الضوء المنعكس من الجدار الداخلي للأنبوب ومن سطح الفقاعة، قاموا بقياس سماكة الشريط بدقة.

واكتشف الذوادي أيضا أن الشريط يغير شكله إذا تم تطبيق الحرارة على الفقاعة ويعود إلى شكله الأصلي بمجرد إزالة الحرارة.

وأظهرت القياسات أن الفقاعات تتحرك فعليا، وإن كان ببطء شديد بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين البشرية.

ويمكن استخدام الاكتشاف الجديد في دراسة ميكانيكا الموائع على نطاق نانومتري، خاصة للأنظمة البيولوجية.