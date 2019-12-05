تحذير يثير الخوف من مشروبين لدى "ستاربكس"

كشفت دراسة أمرا وصف بالمخيف، بشأن بعض المشروبات التي تقدمها سلسلة المقاهي الأمريكية "ستاربكس".

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن"، الدراسة التي أعدت من قبل هيئة الصحة العمومية في بريطانيا، حذرت من المنسوب العالي جدا من السكر في بعض المشروبات المقدمة من شركة "ستاربكس".

وحددت الدراسة تحديدا، مشروب الشوكولاتة الساخنة الذي يقدم مع "الكريما" وحليب الشوفان، وأوردت الدراسة أنه يحتوي على ما يعادل 23 ملعقة من السكر، أي 758 سعرة حرارية، في حال وصلت سعة الكوب إلى 590 مليلترا.

Introducing the limited-release Irish Cream Cold Brew—a new take on a holiday classic. #IrishCreamColdBrew pic.twitter.com/1P6XFfAh92 — Starbucks Coffee (@Starbucks) December 3, 2019

كما حذرت الدراسة أيضا من مشروب "لاتيه خبز الزنجبيل" لأنه يحتوي على ما يعادل 14 ملعقة من السكر أي 523 سعرة حرارية.

وتحث الهيئة الصحية البريطانية السلطات على زيادة الضريبة على مشروبات الحليب المحلاة، لاسيما أن الدولة تنفق أموالا طائلة لأجل محاربة السمنة وما ينجم عنها من اضطرابات صحية خطيرة.