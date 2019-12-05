تخلت عنه أمه... نهاية مفاجئة لغزال صغير يواجه 4 فهود... فيديو

وظهر في الفيديو اقتراب الغزالة وصغيرها من منطقة يوجد بها 4 فهود، وما هي إلا لحظات وشعرت الظبية الأم بهجوم الفهود حتى فرت هاربة وتركت صغيرها.

وكانت المفاجأة، عندما قررت الفهود مطاردة الأم ومرت بجوار الصغير دون أن تلمسه، لينجح أحدهم في الإمساك بالأم وافتراسها وينجو الصغير.

وكانت الفهود قد افترست خنزيرا صغيرا، ولكن عندما شاهدت الغزال الكبير انقضت عليها وافترستها أيضا.