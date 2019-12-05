الضحية رقم 390... تفاصيل مقتل راقصة باليه في تركيا

حالة من الغضب تنتاب تركيا، عقب مقتل راقصة الباليه، سيرين أوزديمير، طعنا أمام منزلها عقب عودتها من التدريب.

ووفقا لما نشرته صحيفة "حريت" التركية، باتت سيرين المرأة رقم 390 التي تقتل على يد الرجال في تركيا، لتزداد المطالب باتخاذ إجراءات وقائية لحماية النساء وتشديد القوانين.

وتوفيت الطالبة الجامعية في مستشفى أوردو الجامعي بعد خضوعها لعملية جراحية، كما بدأت الشرطة تحقيقا في الواقعة للعثور على الجاني.

سيرين وصلت أمام المنزل وقرعت جرس المنزل، فبادرتها شقيقتها بإلقاء مفاتيح المنزل لها من النافذة، ولاحظت الشقيقة تأخر دخول سيرين أو فتحها الباب، فنزلت لتراها والدماء تسيل من جسدها.

واعتقلت الشرطة عند منتصف الليل رجلا يعمل في توصيل الطعام، وكان، في وقت سابق، أعرب عن إعجابه بالضحية التي صدته، الأمر الذي دفعه إلى ملاحقتها ومضايقتها، ولكنها توصلت لعدم صلته بالجريمة.

ووفقا للإحصاءات، يوجد نحو 390 امرأة تعرضن للقتل في تركيا على أيدي رجال عام 2019، وتم تسجيل مقتل 39 امرأة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني فقط.