مايا دياب تقرأ الفاتحة وترسم الصليب في السعودية...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا جمع الفنانة اللبنانية مايا دياب، وهي تشارك فريق أبطال مسرحية "لوكاندة .الأوباش"، قراءة الفاتحة لتقوم بعد ذلك برسم إشارة الصليب

نشرت الفنانة بدرية طلبة، فيديو يضم دياب إلى جانب أبطال المسرحية وهم يقومون بقراءة الفاتحة، لتقوم دياب برسم إشارة الصليب بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة.

وتشارك دياب تقديم أغاني للشاعرين عصام خليل وحسن إش إش، وبدأ عرض المسرحية ليلة أمس، وتستمر حتى غد الجمعة، على خشبة مسرح بوليفارد بالعاصمة السعودية، في إطار العروض الفنية المختلفة لموسم الرياض.

كما يشارك في بطولة العمل عدد من الفنانين المعروفين، كماجد المصري، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وسعد الصغير، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.