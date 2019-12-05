كلبة تلد 21 جروا دفعة واحدة في بريطانيا... صور

أوشكت كلبة بريطانية على تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بعدد الكلاب المولودين كتوائم، بعد ولادتها الطبيعية لـ21 كلبا دفعة واحدة.

عندما اكتشفت جوان هاين أن كلبتها على وشك الولادة، قال لها الاختصاصيون البيطريون أن حيوانها الأليف من المحتمل أن يلد ما بين ستة وثمانية كلاب.

British dog Mary Jane gives birth naturally to an astonishing world record litter of 21 puppies https://t.co/wNfg6wkwRK pic.twitter.com/BdsVD4jNLp — GOB News Portal (@gobnewsportal) December 4, 2019

​وذكرت صحيفة " الإنديبندنت" أن الكلبة "إم جي" قد أنجبت 21 جروا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي أقل بثلاث مرات فقط من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2004 لأكبر عدد كلاب يولدون دفعة واحدة، حيث يحتفظ بها كلبة من كامبردجشاير في بريطانيا أيضا تدعى تيا.

A dog could have set a new world record after giving birth naturally to a staggering litter - of 21 puppies. https://t.co/aC9hBQ5qb1 — The Daily Record (@Daily_Record) December 4, 2019

​ولكن على عكس تيا، التي تطلبت إجراء "عملية قيصرية" لتوصيل الجراء البالغ عددهم 24 جروًا، 20 منهم نجوا، ولدت فضلات "إم جي" بشكل طبيعي مما قد يعني أنها قد حطمت بالفعل رقمًا قياسيًا جديدًا.

وذكر خبراء الطب البيطري أنه يوج احتمال كبير ليكون عدد الجراء في الولادة القادمة لـ"إم جي" أكبر عددا من هذه