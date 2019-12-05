مجلس الوزراء: اليونسكو تختار أسوان ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم

وأوضح المركز أن مدينة "أسوان" التي تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، تمتلك العديد من فرص التدريب الريادية لمختلف الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تمتلك مدينة أسوان المصرية العديد من فرص التدريب الريادية لكافة الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وهو ما دفع منظمة اليونسكو الدولية لاختيارها ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم 2019 pic.twitter.com/Y8gPIo7UZ8— مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (@EgyptCabinet) December 4, 2019
وأبرز المركز أن المسابقة ضمت مدنا من 150 دولة، وأن منظمة "اليونسكو" تهدف إلى التعرف على الممارسات الجيدة، في تقديم تعليم جيد وتوفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع المواطنين على المستوى المحلي.
وتمتلك مدينة أسوان العديد من فرص التدريب الريادية لجميع الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وهو ما دفع منظمة اليونسكو الدولية لاختيارها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)