سعوديون يفاجئون مدرسا مصريا

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمجموعة من الشباب السعوديين يستقبلون شخصا في المطار، بينما يعلق أحدهم على المقطع بأن هذا الشخص "معلم فيزياء بعد 30 عاماً من مغادرته السعودية إلى بلده مصر".

سعوديون يجسدون معاني الوفاء لمعلم فيزياء مصري بعد 30 عاماً من مغادرته السعودية إلى بلده مصر حيث قام أحدهم بالسفر إلى محافظة الإسكندرية للبحث عنه حتى عثر عليه وبعدها قدم له تأشيرة زيارة للمملكة، وكان في استقباله بقيه طلابه السابقين في مطار تبوك في موقف مؤثر حظى بإشادة كبيرة pic.twitter.com/pSqqbsEhpW — محمود علي محمد (@mahmoud100010) December 5, 2019

​وبحسب المقطع، قام أحد الشباب بالسفر إلى محافظة الإسكندرية للبحث عنه، حتى عثر عليه، وبعدها قدم له تأشيرة زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بقيه طلابه السابقين في مطار تبوك، ووصف عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه الشباب بأنه "موقف مؤثر"، وأشادوا باللفتة الإنسانية التي أقدم عليها الشباب وأنها عرفانا بما قدمه هذا المعلم لهم.