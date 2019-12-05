نصف مليون مشاهدة بعد ساعة من نشر "برومو" فيلم جيمس بون الجديد ... فيديو

نشر الحساب الرسمي لجيمس بوند على تويتر إعلانا لفيلم جديد يحمل اسم "لا وقت للموت"، كما أعلن الحساب، يوم الأربعاء، ولم يتطلب الأمر سوى ثلاث كلمات فقط هي "بوند... جيمس بوند" لإشعال التعليقات والمشاركات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر التغريدة مقطع فيديو لفيلم "No Time to Die"، ظهر فيه دانيال كريج وهو يتجول في إيطاليا في سيارته أستون مارتن، مع طلقات الرصاص والقنابل، وبالطبع نجح في تلافيها.

​وقال الممثل البالغ من العمر 51 عامًا في المقطع: "العالم يتسلح أسرع مما يمكننا الرد عليه".

ويظهر المقطع لقطة توقف القلوب يظهر فيها كريج وهو يلمح نظراته الزرقاء قبل أن يسقط نفسه من جسر ضخم عبر أفق خلاب متصلا بحبل بكاحله.

'No Time to Die' trailer: Daniel Craig makes his Bond finale https://t.co/dkJuAX6zMa pic.twitter.com/5VefChGNHC — New York Post (@nypost) December 5, 2019

​يتم عرض أعضاء فريق الممثلين العائدين، رالف فينيس وجيفري رايت ونومي هاريس، لفترة وجيزة في المقطورة، وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعة.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بداية الفيلم تظهر جيمس بوند متقاعدا يعيش في عزلة، في إشارة إلى أنه مرّ ما يقرب من خمس سنوات منذ آخر إصدار فيلم لجيمس بوند.