نصف مليون مشاهدة بعد ساعة من نشر "برومو" فيلم جيمس بون الجديد ... فيديو

وتظهر التغريدة مقطع فيديو لفيلم "No Time to Die"، ظهر فيه دانيال كريج وهو يتجول في إيطاليا في سيارته أستون مارتن، مع طلقات الرصاص والقنابل، وبالطبع نجح في تلافيها.
"Bond… James Bond” – The first trailer for #NoTimeToDie is here! In cinemas April 2020 #Bond25 #BondJamesBond pic.twitter.com/Xo1pSYHgbc— James Bond (@007) December 4, 2019
وقال الممثل البالغ من العمر 51 عامًا في المقطع: "العالم يتسلح أسرع مما يمكننا الرد عليه".
ويظهر المقطع لقطة توقف القلوب يظهر فيها كريج وهو يلمح نظراته الزرقاء قبل أن يسقط نفسه من جسر ضخم عبر أفق خلاب متصلا بحبل بكاحله.
'No Time to Die' trailer: Daniel Craig makes his Bond finale https://t.co/dkJuAX6zMa pic.twitter.com/5VefChGNHC— New York Post (@nypost) December 5, 2019
يتم عرض أعضاء فريق الممثلين العائدين، رالف فينيس وجيفري رايت ونومي هاريس، لفترة وجيزة في المقطورة، وحقق المقطع أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من ساعة.
وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن بداية الفيلم تظهر جيمس بوند متقاعدا يعيش في عزلة، في إشارة إلى أنه مرّ ما يقرب من خمس سنوات منذ آخر إصدار فيلم لجيمس بوند.
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