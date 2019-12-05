عقب ساعات من وفاته... مذيع إسرائيلي يسخر من المطرب المصري شعبان عبد الرحيم

علق روي كايس المذيع الإسرائيلي، على وفاة المطرب المصري، شعبان عبد الرحيم، مذكرا بأغنيته الشهيرة "أنا بكره إسرائيل".

وغرد روي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "وفاة المطرب شعبان عبد الرحيم صاحب أغنية أنا بكره إسرائيل".

وأضاف المذيع الإسرائيلي: "في الساعات القادمة ستجدونني أسخر من شعبولا".

למי שלא זוכר הנה הלהיט שלו: "אנא בכרה איסראיל"https://t.co/r60xd0JmDY — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) December 3, 2019

شعبان عبد الرحيم توفي، ظهر الثلاثاء، في مستشفى المعادي إثر أزمة قلبية بعد صراع مع المرض.

وكانت أغنية "أنا بكره إسرائيل"، السبب في شهرة شعبان عبد الرحيم وقت صدورها.