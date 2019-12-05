شاب كفيف يقوم بحركات خطيرة على لوح تزلج... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب كفيف يمارس رياضة التزلج، ويقوم ببعض الحركات الخطيرة.

واستعان الشاب الذي يبدو أنه يحمل جنسية آسيوية، بعصا مخصصة لتعينه على القيام بالأمر.

My man is blind.



THIS is the Twitter content I’m here for...💪😍🔥😏🔥💪



pic.twitter.com/LAvcVOVrm2 — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 27, 2019

وفي نهاية مقطع الفيديو الذي حقق ما يزيد عن 4 ملايين مشاهدة، تلقى الشاب تحية من أحد أصدقائه.