جاكوار تكشف عن جوهرتها الرياضية الجديدة بأسعار مفاجئة... فيديو

أعلنت "جاكوار" البريطانية لصناعة السيارات أنها ستطلق سيارتها F-Type الرياضية في الأسواق خلال مارس/آذار المقبل بسعر يبدأ من 64 ألف و200 يورو.

وكشفت الشركة عن الجيل الجديد من السيارات الرياضية التي تتميز بالتصميم الجديد في المقدمة، والذي ترسمه الكشافات النحيفة والملامح المفتولة العضلات على غطاء المحرك، كما يطل القسم الخلفي منها ببعض الرتوش التصميمية بما فيها المقصورة الداخلية ثنائية المقاعد بمجموعة جديدة من العدادات الرقمية، التي تظهر بياناتها عبر شاشة قياس 12.3 بوصة.

وأطلق الحساب الرسمي لشركة جاكوار على التويتر مقطع فيديو يوضح مزايا السيارة، وعلقت عليه "يجب أن يكون التصميم الداخلي لجاكوار دائمًا له الخصوصية معينة، لا شيء أكثر من سيارة رياضية، ولهذا السبب ركزنا اهتمامنا على التفاصيل الجميلة ونواصل تحسين اختيار المواد المميزة".

"A Jaguar interior should always look and feel special, none more so than a sports car, and that’s why we’ve focused our attention on beautiful details and refining still further the choice of rich materials and finishes."



Alister Whelan, Jaguar Interior Design Director. pic.twitter.com/91dmQv1Ll6 — Jaguar (@Jaguar) December 4, 2019

​وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة باقة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 221 كيلوواط/300 حصان و423 كيلوواط/575 حصان.وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، هذا ويبلغ معدل استهلاك السيارة، التي تتوفر منها نسخ الدفع الخلفي والرباعي، 8.1 لتر/100 كلم.