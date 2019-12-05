إسرائيل تفشل في بيع رسالة أينشتاين

أعلنت متحدثة باسم دار مزادات في إسرائيل، مساء الثلاثاء، أن الدار فشلت في بيع رسالة مكتوبة بخط عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين بعد أن طرحتها للبيع بالمزاد بسعر مبدئي 18 ألف يورو.

وكان قد كتب أينشتاين هذه الرسالة باللغة الألمانية في يونيو/حزيران 1950، إلى عالم الرياضيات إرنست جابور شتراوس الذي كان مساعدا للفيزيائي العبقري ونشر معه العديد من الأعمال.

وكانت الدار قد أعلنت قبل المزاد أن أينشتاين "كان يرد في الخطاب على انتقادات وجهها شتراوس إلى عمله"، بحسب موقع "DW" الألماني.

وأوضحت الدار أن الرسالة تتيح إلقاء "نظرة مثيرة للاهتمام على العمل الدؤوب للاثنين"، وكان أينشتاين منشغلا آنذاك بنظرية الحقل الموحدة التي تتناول الجاذبية والكهرومغناطيسية.

كان أينشتاين قد وُلِد في مدينة أولم الألمانية لكنه اضطر لاحقا إلى الفرار من ألمانيا إلى الولايات المتحدة في ظل اضطهاد النازيين لليهود، وقد ورثت الجامعة العبرية في القدس كل كتاباته ومقتنياته، وبعد ذلك بفترة قصيرة سافر شتراوس إلى الولايات المتحدة، وعمل مساعدا لأينشتاين في الفترة بين 1944 حتى 1948 في جامعة برينستون في نيوجيرسي، وتوفي في لوس أنجلوس في عام 1983