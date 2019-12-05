شيرين رضا تتحدث عن علاقتها بعمرو دياب... فيديو

أعلنت الفنانة المصرية، شيرين رضا، أن تحترم طليقها المطرب المصري عمرو دياب.

وقالت رضا خلال لقائها مع برنامج "The Insider" بالعربي، على قناة دبي، "أنا باحبه وباحترمه، ولو طلب مني حاجة وفي مقدرتي أعملها، أعملها فورا".

وردت شيرين رضا على سؤال بشأن موافقتها من عدمه على مشاركتها مع زوجها السابق عمرو دياب فى أى فيديو كليب لو طلب منها ذلك.

وقالت الفنانة المصرية "إنه سؤال افتراضي، الأسئلة الافتراضية ملهاش إجابة عندى".

وأضافت "عمرو دياب ابو بنتى وصديقى وهيفضل طول عمره في حياتى طول عمرنا هنفضل فى حياة بعض ، وبحبه وبحترمه، ولو طلب منى اى حاجة ولو فى مقدرتى أعملها أكيد هعملها".