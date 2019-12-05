"أبل" تكشف عن أفضل تطبيقات آيفون لعام 2019

أفضل تطبيق على "آيفون" في 2019
I’m enjoying Sky: Children of the Light from @thatgamecompany A LOT. pic.twitter.com/ehHrW4OKAG— Antonio Fucito (@Tanzen) July 18, 2019
أعلنت "أبل" أن أفضل تطبيق على هواتف آيفون لعام 2019 هو Spectre Camera (Lux Optics)، وهو مدعوم بتقنية "الذكاء الاصطناعي"، ويتيح الاستفادة من قدر مذهل من التكنولوجيا للسماح لأي شخص بالتقاط صور مذهلة طويلة الأجل، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة.
iPhone App of the Year: Spectre Camera by Lux Optics 🏆— App Store (@AppStore) December 3, 2019
Delightfully simple yet incredibly powerful, Spectre uses artificial intelligence to combine hundreds of photos into one long exposure shot.
Get the app: https://t.co/V7BxMDjC2N #BestOf2019 pic.twitter.com/EmVyRfOQ8T
أفضل تطبيق على "آيباد" في 2019
أجمع مستخدمو "آيباد"، أن Flow by Moleskine (Moleskine) هو أفضل تطبيقات الحاسوب اللوحي الشهير خلال 2019، والذي يعزز من قدرات الرسم، وينتج رسومات أشبه بالحقيقة.
แอพ iPad แห่งปี 2019:— อู๋ spin9 (@spin9) December 3, 2019
Flow by Moleskine
แอพวาดและสเก๊ตช์ภาพ พัฒนาขึ้นโดย Moleskine ที่รองรับทั้งการใช้นิ้วและ Apple Pencil และปรับแต่งเลียนแบบการขีดเขียนบนกระดาษจริงๆ pic.twitter.com/mUItomsFjf
أفضل تطبيق على حاسوب "ماك" في 2019
قالت شركة "أبل" إن Affinity Publisher (Serif Labs) هو أفضل تطبيقات حاسوب "ماك" خلال 2019، والذي يساعد على تصميم كتب أو منشورات دعائية.
แอพ Mac แห่งปีก็มีกับเขาเหมือนกัน ปีนี้ตกเป็นของ Affinity Publisher (Serif Labs) จุดเด่นออกแบบการใช้งานดีเลิศและราคาสมเหตุสมผล เราจึงเข้าถึงการดีไซน์ในระดับมือโปร ไม่ว่าสร้างหนังสือปกแข็งหรือใบปลิวและรายงานก็เป็นเรื่องง่าย ราคาแอพ 1,750 บาท #MacBook https://t.co/hbwFondihk pic.twitter.com/ndm0XWOW8U— appleismth (@appleismth) December 3, 2019
أفضل لعبة "آيفون" لعام 2019
جاءت لعبة “Sky: Children of the Light” (thatgamecompany) أفضل لعبة "آيفون" لعام 2019، والتي تدور أحداثها في أجواء خيالية، وتساعد فيها كائنات للعودة إلى ديارها من جديد.
I’m enjoying Sky: Children of the Light from @thatgamecompany A LOT. pic.twitter.com/ehHrW4OKAG— Antonio Fucito (@Tanzen) July 18, 2019
أفضل لعبة "آيباد" لعام 2019
اختيرت “Hyper Light Drifter” (Abylight S.L.) كأفضل لعبة "آيباد" لعام 2019، وهي التي تتميز بالمغامرات الكلاسيكية، ومحاولات النجاة لإنقاذ حياتك.
Jogo incrível!— Diego Eis (@diegoeis) September 13, 2019
Hyper Light Drifter de Abylight S.L. pic.twitter.com/nSQr4B4UyP
ويقول فيل شيلر، نائب رئيس شركة "أبل" للتسويق في جميع أنحاء العالم: "يلهمنا المطورون في جميع أنحاء العالم جميعا بتطبيقات مبتكرة تتمتع بالقدرة على التأثير على الثقافة وتغيير حياتنا، وهذا صحيح تماما كما كان دائما".
وتابع: "إن الفائزون بجائزة أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019 يعكسون رغبتنا العالمية في الاتصال والإبداع والمرح، نحن متحمسون للإعلان عن هذه المجموعة المتنوعة من الفائزين في متجر التطبيقات لعام 2019، مما يدل على أن التصميم والإبداع الرائع يأتي من المطورين الكبار والصغار ومن كل ركن من أركان العالم، نهنئ جميع الفائزين ونشكرهم على جعل 2019 أفضل عام حتى الآن في متجر التطبيقات".
ونظمت "أبل" حفلا في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مخصصا لتكريم أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2019، وأقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ "أبل"، التي تعقد فيها حفلا مخصصا لتكريم أفضل التطبيقات والألعاب، التي طرحت عبر متجرها للتطبيقات "آب ستور" على مدار العام، بعدما كانت تكتفي بالإعلان عن ذلك في بيان صحفي.
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