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18:06 05 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الممثلة المصرية هنا الزاهد

    هنا الزاهد تكشف لأول مرة استئصال عضو من جسدها

    © Photo / Hannahelzahed
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    كشفت الفنانة المصرية الشابة، هنا الزاهد، عن خضوعها لعملية المرارة واستئصالها.‏

    وشاركت الزاهد عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، صورة برفقة طبيبها الخاص، الذي شكرته لاهتمامه بها ‏قائلة: "بعد تعب شهرين ونص ومحرومة من الأكل الذي أحبه بسبب المرارة، أريد أن أشكر دكتور محمد حقي ‏على تعبه معي، وإني كل فترة أكلمه حتى بالليل ودائما مرحب جدا إنه يجاوب على كل أسئلتي، أخيرا الحمد ‏لله أزلت المرارة".‏

    يشار إلى أن الفنانة المصرية، نهال عنبر، مسئولة لجنة الملف الصحي بنقابة الممثلين المصريين، في شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت أن هنا الزاهد "تحتاج لإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات في المرارة، ومن المقرر أن تخضع للعملية خلال أيام".

    وأشارت "عنبر" إلى "أن هناك التهابا في المرارة، يعوق إجراء العملية حاليا، ولا يمكن تدخل طبي أو جراحي حتى تتعافى بشكل تام".

    وكان تقرير تلفزيوني كشف في سبتمبر، عن طبيعة الجراحة التي ستخضع لها هنا الزاهد، إذ ذكر برنامج "ترندنغ" على قناة "إم بي سي 4"، أن هنا الزاهد ستخضع لجراحة إزالة المرارة، بعد تعرضها لآلام حادة، إثر تناولها وجبة بأحد المطاعم في سنغافورة.

    وتعرضت هنا الزاهد لوعكة صحية شديدة، أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الممثل، أحمد فهمي في سنغافورة، وهو ما استلزم خضوعها لجراحة، كما أنها شهدت الفترة الماضية وفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا.

    واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر 2019.

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