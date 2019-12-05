من معدات "باتمان"... الشرطة الأمريكية تبدأ استخدام جهاز غريب لضبط المتهمين (فيديو)

كشفت الشرطة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس عن تدريب ضباطها على استخدام جهاز جديد، ظهر في أفلام "باتمان" أو "الرجل الوطواط" الشهيرة.

وأعلنت الشرطة بدء تدريب 200 ضابط شرطة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، على استخدام الجهاز الجديد، بحسب موقع "نيوز.سكاي".

وكشفت الشرطة عن تفاصيل الجهاز الجديد "BolaWrap 100"، إذ يطلق سلك من ألياف "الكيفلار" التي تشتهر بقوتها وخفتها، ويصل طولها إلى 25 قدما، وهو ما يساوي سبعة أمتار، ليلتف حول ذراعي أو سيقان المتهمين والمشتبه بهم، ليطرحهم أرضا.

تقوم الأداة بتقييد التحركات دون الحاجة إلى استخدام القوة، وعبر بعض النشطاء الحقوقيين عن مخاوفهم من احتمال استخدام الجهاز الغريب.

يبدأ استخدام الجهاز عبر توزيع 3 أجهزة على ضباط الشرطة في لوس أنجلوس بموجب محاكمة تبدأ في يناير، وسيتم توزيع باقي الـ 200 جهاز عقب إنهاء باقي الضباط التدريب على استخدامها.