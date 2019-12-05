دراسة تكشف اعتقادا خاطئا عن شرب الحليب

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الحليب ويأكلون الجبن واللبن (الزبادي) لن يعيشوا أطول من غيرهم بالضرورة.

ووفقا لوكالة "رويترز" فقد أجرى باحثون دراسة بيانات لأكثر من 168 ألف امرأة وأكثر من 49 ألف رجل يستهلكون منتجات الألبان ولا يعانون من أمراض السرطان أو القلب، وخلال 30 عاما من المتابعة توفي 51438 شخصا.

وأكد المعد الرئيسي للدراسة من كلية هارفارد للصحة العامة، مينغ دينغ، "إجمالي كمية منتجات الألبان المستهلكة لم تكن مرتبطة بفرص العيش لفترة أطول."، مضيفا أن "الأثر الصحي لمنتجات الألبان قد يعتمد على مقارنتها بالأطعمة التي تستهلك بدلا منها".

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكميات الأكبر من منتجات الألبان -4.2 حصة يوميا- أكثر عرضة بنسبة 7 بالمئة للوفاة أثناء الدراسة من الذين يتناولون أقل كمية من منتجات الألبان أو 0.8 حصة في اليوم.

وعندما استبدل الأشخاص إحدى حصص منتجات الألبان بالمكسرات والخضروات قلت احتمالات الوفاة أثناء الدراسة بنسبة 14 بالمئة.

في حين أن استبدال إحدى حصص منتجات الألبان بالحبوب الكاملة قلل فرص الوفاة أثناء الدراسة بنسبة 11 بالمئة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين استهلكوا الكميات الأكبر من منتجات الألبان كانوا أقل ميلا لشرب الكحوليات والتدخين وأكثر نشاطا من الذين يتناولون الكميات الأقل.

ورغم ذلك خلص فريق الباحثين إلى أن هذه الدراسة تشير إلى أن استهلاك منتجات الألبان باعتدال قد يعني حياة أطول اعتمادا على بقية أنواع الأطعمة المستهلكة.