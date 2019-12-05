الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا: أسلوبي في التمثيل ليس محدودا بعرقيتي

هي ابنة صناعة الترفيه في الهند، من خلال عملها كعارضة أزياء ومغنية وحتى منتجة أفلام، لكن عندما يتعلق الأمر بالتمثيل تصر بريانكا تشوبرا على أن بوسعها تجسيد أية شخصية بغض النظر عن عرقها.

ففي محاورة معها أجراها الأديب والإعلامي، نجيب عبد الحق، على هامش الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، أكدت تشوبرا أنها تبذل كل جهودها لتغوص في الشخصية التي تؤديها بغض النظر عن جنسيتها أو عرقها.

وقالت: "أنا هندية من رأسي إلى أخمص قدمي. أتحدث بمختلف لهجات الهند وثقافتي هي الثقافة الهندية، لكني أزيح كل هذا جانبا عندما أمثل. أسلوبي في التمثيل حتما ليس محدودا بعرقيتي".

وبعد حصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 2000، دخلت تشوبرا عالم السينما من خلال عملها في الفيلم الهندي: "البطل: قصة حب جاسوس" (The Spy: Love Story of A Spy) عام 2003 للمخرج آنيل شارما، لتلعب بعد ذلك أدوار البطولة في عدد من أشهر الأفلام الهندية وتتحول إلى نجمة شباك.

وعن انتقالها من بوليوود إلى هوليوود، تقول بريانكا تشوبرا إن الطريق أمامها لم يكن مفروشا بالورود.

وقالت:

"صناعة الترفيه ليست عالما يسهل دخوله، عملت بلا كلل لأثبت أنني ممثلة جادة، ولعل أكثر ما ساعدني هو ثقتي بنفسي وعدم شعوري بالرهبة".

وأصبحت بريانكا تشوبرا اسما معروفا لدى الأمريكيين، بعدما لعبت نجمة بوليوود دور البطولة في المسلسل التلفزيوني "كوانتيكو"، الذي تلعب فيه دور امرأة تحاول الالتحاق بمكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، لكنها تصبح مشتبها بها رئيسيا في هجوم إرهابي.

واستمر عرض هذا المسلسل 3 مواسم من 2015 وحتى 2018، ولعبت بعده أدوارا في عدد من الأفلام الأمريكية، مثل "باي واتش" و"أليس هذا رومانسيا" (Isn't That Romantic).

لكنها أصبحت محط الأنظار ومحور اهتمام وسائل الإعلام الغربية، من خلال علاقتها مع المغني الشهير، نيك جوناس، التي انتهت بالزواج في حفل زفاف فاخر في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وعن نشاطها الخيري وانضمامها إلى صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" سفيرة محلية وعالمية للنوايا الحسنة، تقول تشوبرا إنها نشأت في أجواء جعلتها مألوفة على العمل الخيري منذ الصغر.

وقالت "كان والداي طبيبان في الجيش، لذا كان العمل الخيري أمرا طبيعيا في بيتنا وكنا نشارك فيه أنا وشقيقي، أفكر دوما في أنني أتمتع بميزة ينبغي استغلالها، أنا شخص واحد لكن إن كان صوتي سيحدث فارقا فسأستخدمه".

وبريانكا تشوبرا هي واحدة من بين 4 شخصيات تكرمها الدورة الحالية من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، إلى جانب المخرج الفرنسي، برنار تافرنييه، والممثلة المغربية، منى فتو، والممثل والمخرج الأمريكي، روبرت ريدفورد.

وتستمر الدورة الحالية من المهرجان حتى السابع من ديسمبر/ كانون الأول.