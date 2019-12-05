هنا الزاهد تفاجئ الجمهور بما قاله زوجها أحمد فهمي ليلة الزفاف... فيديو

كشفت الممثلة المصرية، هنا الزاهد، للمرة الأولى، اليوم الخميس، عن تفاصيل من حفل زفافها على الممثل المصري، أحمد فهمي.

وقالت "الزاهد" خلال استضافتها في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، وفي أول ظهور إعلامي لها منذ أزمة مرضها خلال شهر عسلها في سنغافورة، إنها فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم في حفل زفافها.

وتذكرت أحد المدعوين، الذي كان ملتصقا بها، والتقط لها الكثير من الصور، الأمر الذي أزعجها وجعلها تدفعه لكي يبتعد عنها.

وفاجأت هنا الزاهد الجمهور الحاضر تصوير البرنامج، بما قاله لها زوجها أحمد فهمي في ليلة الزفاف، وهو أنه يشعر بالتعب و"مفرهد" وسيخلد للنوم، الأمر الذي أثار ضحكهم بشدة.

وبررت الزاهد رغبة أحمد فهمي في النوم، بجلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق، الأمر الذي أكسبه سمرة، وحالة دوار من الشمس.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما 11 سبتمبر 2019.

حضر الحفل عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.