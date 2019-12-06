أربعة قتلى بعد مطاردة الشرطة للصوص المجوهرات في ولاية فلوريدا... فيديو

بعد محاولة فاشلة لسرقة متجر للمجوهرات في ولاية فلوريدا، طاردت شرطة الولاية اللصوص الذين هربوا بشاحنة مسروقة خلال ساعات الذروة المرورية، يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وقُتل اثنان من رجال العصابة وأحد المارة بالإضافة لصاحب الشاحنة المسروقة خلال تبادل لإطلاق النار عند تقاطع مزدحم عند الساعة 4 مساء يوم الخميس، بعد مطاردة استمرت 20 ميلًا، وفق صحيفة "نيويورك بوست".

وصرح قائد شرطة الولاية في مؤتمر صحفي بعد الحادثة: "هذا ما يفعله المجرمون للفرار، هذا ما سيفعلونه لتجنب القبض عليهم".

انتهت المطاردة عندما وصلت الشاحنة إلى شارع مغلق بسبب الحركة المرورية، ثم حدث تبادل عند التقاطع المزدحم، مما أدى إلى مقتل الضحايا.