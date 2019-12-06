ملياردير صيني يطالب بتقليص سنوات التعليم لأنها مضيعة للوقت

دعا الملياردير الصيني المقيم في تايلند "دانين تشيرافانونت" لأن الطلاب يحتاجون سنوات أقل بكثير في المدرسة والجامعة في هذا العصر الرقمي.

ويرى تشيرافانونت أن الطلاب يضيعون الوقت الذي يجب استثماره في اكتساب خبرة حقيقية، حتى يتمكنوا من صقل مهاراتهم ومواكبة وتيرة التطور التكنولوجي.

وفي مقابلة مع صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية في باريس، حيث تمت دعوة دانين، رئيس أكبر شركة خاصة في تايلاند "مجموعة تشاروين بوكفاند"، للتحدث في منتدى التعليم العالمي، قال إن الوقت الذي يقضيه الطلاب في المدرسة والجامعة يجب تقليله، وأوضح أن الطلاب يجب أن يكونوا قادرين على التخرج من الجامعة والدخول إلى سوق العمل في سن 18، وفي الأحوال العادية.

وقال دانين: "في رأيي، يجب تخفيض عدد السنوات التي يقضيها الطلاب في المدارس الابتدائية من ست إلى أربع سنوات، في حين لا ينبغي قضاء أكثر من عامين في المستويات الأعلى حتى يتمكن الطلاب من التخرج وبدء العمل عند الوصول إلى سن 18 عاماً".

وأوضح دانين أنه في الوقت الحاضر، لا يحتاج الطلاب إلى تعلم الحقائق بالحفظ، لأن لديهم جميع المعلومات في متناول أيديهم عبر الإنترنت.

وقال دانين: "لذلك، لا يوجد سبب لمواصلة استخدام نفس الأساليب القديمة التي تستخدمها معظم المدارس والجامعات".

ويعد الملياردير الصيني دانين تشيرافانونت أغنى رجل في تايلند حاليا، حيث تقدر ثروته ب 17.7 مليار دولار، وفق الصحيفة.